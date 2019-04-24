روسيا ترصد 7 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 16 خرقاًً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 7 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات، حلب (3) اللاذقية (3) وحماه (1)، في حين رصد الجانب التركي 16 خرقا في محافظات، حلب (5) وإدلب (5) واللاذقية (2) وحماه (4). هذا وخلال 24 ساعة الماضية، قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 30 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 129 طناً إلى مدينة حماه بريف حماه.

وبشكل عام تم تنفيذ 2102 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3344.734 طن. وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية