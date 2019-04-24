لافروف: روسيا تدعو لتأسيس عمل منسق لتشكيل جبهة لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة 

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو لتأسيس عمل منسق لتشكيل جبهة لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال لافروف، في مؤتمر موسكو للأمن، “من المهم ألا يحاول اللاعبون الخارجيون التأثير الأحادي على موقف معين، بل يتوجب تنسيق الإجراءات لصالح التوصل إلى حلول وسط مقبولة وتحت رعاية الأمم المتحدة”. وأضاف لافروف أن روسيا “ستواصل العمل من أجل بناء هيكل من الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”، قائلاً “نحن مهتمون بالتنمية الأمنه لمنطقه آسيا والمحيط الهادئ، وبقاطرة النمو الاقتصادي العالمي، التي تواجه أيضا تحديات خطيرة، من مشاكل أفغانستان وشمال شرق آسيا إلى النزاعات الإقليمية… ستواصل روسيا العمل من أجل بناء هيكلاً قوياً ومفتوحاً وغير متحيز من الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نحن نتعاون في هذه الأمور مع الصين والهند وفيتنام والعديد من الدول”.

هذا ويعقد مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي هذا العام في الفترة ما بين 23 – 25 نيسان/أبريل الجاري، ومن المتوقع حضور أكثر من ألف مندوب من 101 دولة في العالم، بما في ذلك وأكثر من 30 وزير دفاع. وينظم المنتدى من قبل وزارة الدفاع الروسية، منذ عام 2012. وقد ضم في دورته العام الماضي 850 وفداً من 95 دولة، من بينهم 30 وزيرا للدفاع.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية