أسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء في 24-4-2019

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت يوم الاربعاء 24-4-2019.
البناء:
قالت مصادر نفطية إنّ الردود السريعة على القرار الأميركي بإلغاء الاستثناءات من العقوبات تفيد برفض دول جوار إيران، وخصوصاً العراق وتركيا وباكستان، لنظام العقوبات ومعهما رفض الصين ما يعني عملياً نصف الصادرات الإيرانية من النفط والغاز، وفي المقابل تسرع أميركي سعودي إماراتي بالإعلان عن نوايا ضخّ إضافي للنفط إلى الأسواق، ما يمنح إيران حق التدخل لمنع عبور هذه الكميات الإضافية من مضيق هرمز دون انتهاك قوانين حرية الملاحة ودون بلوغ التصادم المباشر مع واشنطن، وفي الحصيلة حرمان واشنطن من الاحتفال بالانتصار الموعود.
الجمهورية:
قال رئيس أحد الأحزاب إنه لن يتراجع عن التمسك بمرشح الحزب لموقع رفيع ولن يقبل من أحد “مصادرة تمثيلنا مهما كان صديقًا أو حليفًا”.
تقوم إحدى القوى السياسية بعملية نقد ذاتي قد يصل الى مرحلة محاسبة بعض الكوادر بعد إستحقاق خاضته أخيرا ولم تكن نتائجه مرضية.
يلتزم سفير دولة ذات تأثير عالمي الصمت قدر الإمكان، ويقول في مجالسه الخاصة إنه لا يريد الغرق في الوحول اللبنانية.
اللواء:
تتوتر العلاقة مجدداً بين زعيم وسطي ونائب فاعل محسوب على جهة منافسة، على خلفية أسباب لها علاقة بإدارة شؤون غير مدنية!
تحدثت مصادر دبلوماسية عن تحولات لغير مصلحة دولة إقليمية نافذة، على خلفية سياسة دولة كبرى، تباعدت عن الأولى، وهما على أرض واحدة في دولة مجاورة..
أحدثت المعلومات التي كشفت عن نيّة جدّية لحسومات على رواتب المتقاعدين، ردَّة فعل في أوساطهم، ينتظر أن تترجم في التحركات المقبلة.
النهار:
اعتذر احد السفراء العرب عن دخول قاعة احتفالات للمشاركة في مناسبة بعدما علم ان زميلا له سفيرا لدولة اخرى سبقه ويمكن ان يكون مقعداهما كتقاربين.
لوحظ تفاعل الحملات في الآونة الأخيرة على مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز من بعض حلفاء دمشق والتي تخفي وراءها منحى تصعيديا تجاه المختارة وفتح معركة المؤسسات الدرزية في سياق الصراع الدرزي – الدرزي منذ فترة.
عمم زعيم وسطي على وزراء ونواب وقياديي حزبه بعدم الرد على حملات تطاوله لانها استكمال لما يضمره له النظام السوري من أحقاد دفينة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام