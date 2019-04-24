أسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء في 24-4-2019

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت يوم الاربعاء 24-4-2019.

البناء:

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قالت مصادر نفطية إنّ الردود السريعة على القرار الأميركي بإلغاء الاستثناءات من العقوبات تفيد برفض دول جوار ‏إيران، وخصوصاً العراق وتركيا وباكستان، لنظام العقوبات ومعهما رفض الصين ما يعني عملياً نصف الصادرات ‏الإيرانية من النفط والغاز، وفي المقابل تسرع أميركي سعودي إماراتي بالإعلان عن نوايا ضخّ إضافي للنفط إلى ‏الأسواق، ما يمنح إيران حق التدخل لمنع عبور هذه الكميات الإضافية من مضيق هرمز دون انتهاك قوانين حرية ‏الملاحة ودون بلوغ التصادم المباشر مع واشنطن، وفي الحصيلة حرمان واشنطن من الاحتفال بالانتصار الموعود‎.‎

الجمهورية:

قال رئيس أحد الأحزاب إنه لن يتراجع عن التمسك بمرشح الحزب لموقع رفيع ولن يقبل من أحد “مصادرة تمثيلنا ‏مهما كان صديقًا أو حليفًا‎”.

تقوم إحدى القوى السياسية بعملية نقد ذاتي قد يصل الى مرحلة محاسبة بعض الكوادر بعد إستحقاق خاضته أخيرا ولم ‏تكن نتائجه مرضية‎.

يلتزم سفير دولة ذات تأثير عالمي الصمت قدر الإمكان، ويقول في مجالسه الخاصة إنه لا يريد الغرق في الوحول ‏اللبنانية‎.‎

اللواء‎:

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تتوتر العلاقة مجدداً بين زعيم وسطي ونائب فاعل محسوب على جهة منافسة، على خلفية أسباب لها علاقة بإدارة ‏شؤون غير مدنية‎!

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تحدثت مصادر دبلوماسية عن تحولات لغير مصلحة دولة إقليمية نافذة، على خلفية سياسة دولة كبرى، تباعدت عن ‏الأولى، وهما على أرض واحدة في دولة مجاورة‎..

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أحدثت المعلومات التي كشفت عن نيّة جدّية لحسومات على رواتب المتقاعدين، ردَّة فعل في أوساطهم، ينتظر أن ‏تترجم في التحركات المقبلة.

النهار:

اعتذر احد السفراء العرب عن دخول قاعة احتفالات للمشاركة في مناسبة بعدما علم ان زميلا له سفيرا لدولة اخرى ‏سبقه ويمكن ان يكون مقعداهما كتقاربين.‏

لوحظ تفاعل الحملات في الآونة الأخيرة على مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز من بعض حلفاء دمشق والتي ‏تخفي وراءها منحى تصعيديا تجاه المختارة وفتح معركة المؤسسات الدرزية في سياق الصراع الدرزي – الدرزي منذ ‏فترة.‏

عمم زعيم وسطي على وزراء ونواب وقياديي حزبه بعدم الرد على حملات تطاوله لانها استكمال لما يضمره له ‏النظام السوري من أحقاد دفينة.‏

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام