البرلمان المصري: تحقيق فائض في الموازنة العامة الأخيرة وارتفاع حجم الصادرات

أعلن وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري ياسر عمر، أن هناك عددا من القطاعات حققت الفائض المطلوب في الموازنة الأخيرة لعام 2019/ 2020.

وأشار النائب المصري إلى أن الفائض تحقق بعد تحسن أداء هذه القطاعات، منها قطاع البترول الذي سجل فائضا لأول مرة منذ أربع سنوات ووفر للموازنة 5 مليارات دولار بعدما حقق اكتفاء ذاتيا من الغاز، وكذلك ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول العالم.

وأضاف عمر أن مشروع الموازنة العامة الجديدة، يظهر عائدا في الإجراءات الاقتصادية، التي بدأت منذ عامين ونصف العام، وهو واضح في زيادة الفائض الأولي بالموازنة، وزيادة معدل النمو بها، حيث لم يكن هناك فائض من قبل.

وتابع أن العام الماضي كان الفائض الأولي نحو 4 مليارات فقط، والآن أكثر من ذلك، وكذلك معدل النمو أفضل، ونسبة العجز بالموازنة أقل، وكلها أمور تدل وتؤكد على أننا نسير في الطريق الصحيح.

المصدر: وكالات