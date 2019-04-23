رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: نقدر دور روسيا ونرجو منها الكثير بالمستقبل

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن “روسيا دولة عظمى والسودان ترجو منها الكثير في المستقبل”، وتابع “نقدر الموقف والدور الروسي”.

وأضاف البرهان في حديث له الثلاثاء ردا على سؤال حول إذا ما تم نقاش تعهدات معينة أو مساعدات تقدمها روسيا في ظل الأزمة الراهنة “روسيا دولة حليفة وعلاقتها بالسودان علاقة قديمة وهي واحدة من الحلفاء التي علاقتهم أصلا ما انقطعت مع الشعب السوداني رغم تغيير الأنظمة”.

نحن نقدر لهم دورهم ونقدر موقفهم وتعاوننا فيهم أصلا ما انقطع ونرجو أن تكون هذه سانحة أن نشكرهم على موقفهم القوي والداعم روسيا دولة عظمى ونحن نرجو منها الكثير في المستقبل”.

وأضاف البرهان أن “الجانب الروس أبدى تعاطفه مع الوضع في السودان وأبدى النية بتقديم المساعدة”، وتابع “قطعا ستكون روسيا من المحطات الهامة في برنامج الزيارات الخارجية”.

المصدر: سبوتنيك