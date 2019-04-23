الجزائر: اللجنة المركزية لـ”جبهة التحرير” تسحب الثقة من الأمين العام للحزب وتجمد عضويته

سحبت اللجنة المركزية لحزب “جبهة التحرير الوطني” الجزائري الثلاثاء الثقة من الأمين العام جمال ولد عباس وجمدت عضويته من الحزب.

وأفادت مصادر الجزائرية أن “جمال ولد عباس، لم يحضر اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني وقدم استقالته خطيا”.

ولفتت المصادر الى ان “الدورة الاستثنائية لحزب جبهة التحرير الوطني التي عقدت اليوم من أجل انتخاب أمين عام جديد تلبية لمطالب الحراك الشعبي، شهدت مناوشات بين أعضاء اللجنة المركزية للأفلان”.

واضافت المصادر “أعلن السعيد بوحجة عضو اللجنة المركزية بالحزب أنه سيترشح كأمين عام للأفلان، وصرح بأنه في حال فوز شخص آخر بالأمانة العامة سيدعمه”.

المصدر: روسيا اليوم