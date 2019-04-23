هزة أرضية بقوة 6.6 درجة تضرب الفلبين

أفادت هيئة رصد الزلازل الأميركية الثلاثاء، بحدوث هزة أرضية بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، في الفلبين. وأوضحت الهيئة بأن الهزة سجلت في تمام الساعة 8.37 بتوقيت موسكو على بعد 226 كيلومتراً جنوب غرب مدينة سيبو، وعلى عمق 86 كيلومتراً. هذا وكان ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قد لقوا حتفهم جراء زلزال قوته 6.1 درجة ضرب الإثنين، جزيرة لوزان الرئيسية في الفلبين، الذي وقع على بعد 60 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مانيلا، ما أدّى إلى عرقلة النقل الجوي والبري وخطوط السكك الحديدية وألحق أضرارا بالمباني والبنية التحتية. وفي بادئ الأمر ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وسلطات رصد الزلازل في الفلبين أن قوة الزلزال 6.3 درجة، لكن جرى تخفيض القوة بعد ذلك إلى 6.1 درجة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية