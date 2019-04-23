محكمة بورما العليا رفضت استئناف صحافيي رويترز

رفضت محكمة بورما العليا اليوم الاستئناف الذي تقدم به صحافيان من وكالة رويترز حكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهم مرتبطة بتغطيتهما أزمة الروهينغا، وفق ما أكد أحد محامي الدفاع.

وتم توقيف الصحافيان وا لون (32 عاما) و وكياو سو أو (28 عاما)، وهما مواطنان بورميان، في رانغون في كانون الأول 2017 وحكم عليهما بالسجن لإدانتهما بانتهاك “قانون الأسرار الرسمية”.

وكانت محكمة رانغون العليا أكدت في كانون الثاني حكما أوليا بالإدانة صدر في أيلول.

ولم يحضر الصحافيان اليوم إلى المحكمة العليا في العاصمة نايبيداو لسماع الحكم الذي مرة أخرى جاء ضدهما.

وقال المحامي خين مونغ زاو “تم رفض الاستئناف الذي تقدمنا به، لقد ثبتوا حكم المحكمة الابتدائية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية