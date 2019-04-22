خليل زاد يزور ست دول بينها روسيا في إطار حل الأزمة الأفغانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، بدأ، يوم الأحد، جولة دولية ضمن جهود تبذلها واشنطن لتسوية الوضع في أفغانستان.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الجولة التي تستمر حتى 11 من مايو المقبل، تشمل ست دول هي أفغانستان والهند وباكستان وقطر وروسيا وبريطانيا. وأوضحت أن خليل زاد سيتشاور في كابل “مع الحكومة الأفغانية وغيرها من القوى المحلية لتشجيع جميع الأطراف على العمل من أجل الحوار والمفاوضات بين الأفغان لبلورة تسوية سلمية نهائية”.

وأضافت أن المبعوث الأمريكي سيعمل “في لندن وموسكو وإسلام آباد ونيودلهي لحشد دعم دولي لعملية السلام الأفغانية للمساعدة في ضمان استدامة أي تسوية سلمية يتم التوصل إليها”.

وأوضح البيان أن المبعوث سيستمر في العاصمة القطرية الدوحة “في المضي قدما في المفاوضات مع طالبان للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضايا الأمن القومي الأساسية وللحث على مشاركتهم في حوار شامل بين الأفغان”.

ولم تكشف الوزارة الأمريكية عن مواعيد زيارة خليل زاد لعواصم الدول المذكورة.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير القسم الثاني لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، كشف سابقا أن خلال زاد سيزور موسكو في الـ25 من أبريل، وذلك في إطار المشاورات الثلاثية بين موسكو وواشنطن وبكين حول أفغانستان.

وفي آذار/مارس الماضي، أجرى خليل زاد جولة محادثات مع ممثلي حركة “طالبان” في قطر، أعلن في أعقابها أن “ظروف تحقيق السلام باتت مواتية”.

المصدر: وكالات