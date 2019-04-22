مكتب باسيل: طلب من محاميه اتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة بحق ريفي

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في بيان، انه “إثر المؤتمر الصحفي للوزير السابق أشرف ريفي الذي كرر بموجبه أخبارا كاذبة بعد صدور حكم أدانه لأنه لم يقدم أي دليل على اتهامه لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالفساد، وتقاعس عن الحضور أمام المحكمة لعدم امتلاكه أي دليل أو مستند، طلب الوزير باسيل من وكيله القانوني اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المناسبة بحق ريفي بعد تكراره للجرائم ذاتها بهدف الإضرار بسمعة الوزير باسيل، وسنؤكد للرأي العام مجددا، وعبر المؤسسات الدستورية عدم مصداقية ريفي واعتماده دائما أساليب الافتراء والكذب في محاولة منه لتعويم نفسه بحثا عن شعبية يفتقدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام