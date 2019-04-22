لجنة دعم المقاومة في فلسطين دانت وضع الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب الاميركية

دانت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية بوضع الحرس الثوري الإيراني على لوائح ما يسمى الإرهاب والذي بالأساس تمارسه الإدارة الأميركية والعدو الصهيوني وأدواتهم .

وتوجهت اللجنة بخالص التحية إلى مجاهدي الشعب الفلسطيني في انتفاضته المباركة في القدس وثباته في الضفة الغربية وصموده في الجليل ومناطق الـ48، ومشاركة جموع شعبنا الفلسطيني في مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة وحيت جموع الأسرى المضربين عن الطعام في كافة السجون والمعتقلات الصهيونية وبإرادتهم الحية التي انتصرت على السجان .

كما اكدت على وحدة الموقف الفلسطيني ضد كل المخططات التآمرية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن التي تحاول الإدارة الأميركية الداعم الأساسي للكيان الصهيوني وتواطؤ النظام الرجعي العربي الرسمي المهرول نحو التطبيع مع العدو الصهيوني.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله