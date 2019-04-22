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April 22 2019 - 16:56

لجنة دعم المقاومة في فلسطين دانت وضع الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب الاميركية

منذ 25 mins 22 April، 2019
لجنة دعم المقاومة في فلسطين
لبنان

دانت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية بوضع الحرس الثوري الإيراني على لوائح ما يسمى الإرهاب والذي بالأساس تمارسه الإدارة الأميركية والعدو الصهيوني وأدواتهم .

وتوجهت اللجنة بخالص التحية إلى مجاهدي الشعب الفلسطيني في انتفاضته المباركة في القدس وثباته في الضفة الغربية وصموده في الجليل ومناطق الـ48، ومشاركة جموع شعبنا الفلسطيني في مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة وحيت جموع الأسرى المضربين عن الطعام في كافة السجون والمعتقلات الصهيونية وبإرادتهم الحية التي انتصرت على السجان .

كما اكدت على وحدة الموقف الفلسطيني ضد كل المخططات التآمرية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن التي تحاول الإدارة الأميركية الداعم الأساسي للكيان الصهيوني وتواطؤ النظام الرجعي العربي الرسمي المهرول نحو التطبيع مع العدو الصهيوني.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

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