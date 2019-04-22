الخارجية الروسية: موسكو وطوكيو تؤسسان مجموعة عمل لبحث النواحي القانونية للنشاط المشترك بجزر الكوريل

جرت اليوم الاثنين في طوكيو الجولة الخامسة للمشاورات الروسية اليابانية على مستوى نواب وزيري خارجية البلدين بشأن دعم العمل الاقتصادي المشترك في جزر الكوريل الجنوبية.

وشارك في المشاورات من الجانب الروسي ممثلون عن الهيئات الفدرالية وحكومة مقاطعة ساخالين الروسية.

وناقش الجانبان مسائل تنفيذ مشاريع التعاون في المجالات الـ5 التي تمت الموافقة عليها على المستوى العالي، مع الأخذ بعين الاعتبار المهام الأولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقتي كوريلسكي ويوجنو كوريلسكي بمقاطعة ساخالين.

كما تم في هذه المشاورات بحث موضوع نظام التنقل الحر للمواطنين بين هذه المقاطعة الروسية ومحافظة هوكايدو اليابانية.

واتفق الجانبان على إنشاء مجموعة عمل خاصة لدراسة النواحي القانونية لإجراء النشاط الاقتصادي المشترك.

وسيتم تحديد موعد عقد جولة جديدة من المشاورات فيما بعد عبر القنوات الدبلوماسية.

المصدر: روسيا اليوم