الشيخ محمد عمرو: لعدم المس بحقوق الطبقات المتوسطة والفقيرة في لبنان

دعا مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو إلى “عدم المس بحقوق الطبقات المتوسطة والفقيرة في لبنان”، مشيرا إلى “فشل السياسات الإقتصادية التي أدت إلى تراكم الديون”.

وشدد الشيخ عمرو في حديث له على “ضرورة معالجة الوضع الإقتصادي”، ولفت الى انه “من غير المنطقي إخضاع الطبقات المتوسطة والفقيرة لسلطة المصارف وأصحاب رؤوس الأموال”.

وأكد الشيخ عمرو “وقوف المقاومة إلى جانب العهد الذي أثبت عدم ارتهانه للخارج بقراره الحر”، وقال “في لبنان رئيس جمهورية حر ومستقل يعبر عن رأيه بكل صراحة ووضوح وكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام