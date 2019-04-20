العدو الاسرائيلي يتحدث عن سقوط صاروخ في “شعر هنيغف” بعد اطلاقه من غزة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2019 - 18:31

العدو الاسرائيلي يتحدث عن سقوط صاروخ في “شعر هنيغف” بعد اطلاقه من غزة(فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 20 April، 2019
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