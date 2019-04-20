مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وإصابة 30 آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب في كازاخستان

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان السبت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً و إصابة 29 آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب على الطريق السريع في كازاخستان. وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان “نحو الساعة الخامسة صباحا من اليوم السبت 20 نيسان / أبريل ، انقلبت حافلة ركاب على الطريق السريع في كازاخستان تفاديا لحادث اصطدام وقع أثناء مرورها بين سيارة تويوتا كامري وشاحنة كانت متوقفة بجانب الطريق على بعد 181 كم من طريق ألماتا-طشقند السريع”.

ووفقاً لوزارة الداخلية ” نتيجة للحادث، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم على الفور، وتم نقل ما لا يقل عن 32 شخصا إلى المنشآت الطبية ، بينما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم متأثرين بجراحهم”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية