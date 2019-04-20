السناتورة الديموقراطية إليزابيث وورن تدعو لبدء إجراءات عزل ترامب

دعت السناتورة إليزابيث وورن، المرشحة لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020 إلى بدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وذلك غداة نشر نتائج التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في انتخابات 2016.

وقالت وورن في تغريدة إن “مولر وضع الخطوة التالية في أيدي الكونغرس” الذي يمتلك سلطة فتح تحقيق في هذا الشأن، معتبرة أن “الطريقة الصحيحة لممارسة هذه السلطة هي العزل”، ولكن في ظل الكونغرس الحالي، المنقسم بين الحزبين، تبدو فرص بدء إجراءات لعزل ترامب ضئيلة للغاية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية