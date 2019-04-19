القوات المسلحة اليمنية| تحرير أكثر من 250 كلم وتأمين 3 جبهات استراتيجية في الضالع

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ، أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطهير وتأمين 3 جبهات استراتيجية في الضالع خلال الساعات الماضية.

وقال متحدث القوات المسلحة في بيان له “إن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش واللجان الشعبية والتي استمرت 96 ساعة انتهت بتطهير جبهات العود والخشبة وحمك بمساحة تقدر بـ 250 كيلو متر مربع”، واكد العميد سريع تحرير أكثر من 100 قرية سكنية وعشرات المواقع التي كان يتمركز فيها المرتزقة في العمليات الواسعة بجبهات الضالع.

وأعلن العيد سريع مقتل عشرات المرتزقة بينهم قيادات وأن هناك مجاميع لا تزال محاصرة خلال العمليات النوعية بالإضافة الى إعطاب وتدمير عدد من الآليات التابعة للمرتزقة التي تم تزويدهم بها من قبل دول العدوان خلال العمليات النوعية في جبهات الضالع.

وختم العميد سريع بيانه بدعوة القيادة العامة للقوات المسلحة المرتزقة المحاصرين إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم ولهم الأمان بالعودة إلى قراهم ومنازلهم.

المصدر: المسيرة نت