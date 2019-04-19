إدغار طرابلسي: التخفيض في الرواتب يجب أن يطال الجميع بنسب متفاوتة

شدد عضو تكتل “لبنان القوي” النيابي النائب إدغار طرابلسي على أن “هناك مواطن هدر ومصاريف للدولة غير منطقية، شرحها وزير المال علي حسن خليل، وهناك أرقام خيالية يأخذها عدد لا بأس به من الموظفين الكبار”.

واعتبر طرابلسي في حديث له الجمعة أن “التخفيض في الرواتب يجب أن يطال الجميع بنسب متفاوتة”، واضاف “إذا كان لا بد من التقشف لفترة معينة من أجل إنقاذ البلد، فهذا ما سيحصل وعلى الجميع التحمل لكي تمر الفترة على خير”.

وأوضح طرابلسي أن “هناك اقتراحات قوانين طرحت وستطرح لمحاربة الفساد”، ورأى ان “الأمر يسير بالاتجاه الصحيح وهناك شدشدة في موضوعي الاقتصاد والهدر”، مضيفا أن “هناك عملا جديا في إطار مكافحة الفساد، والمواطنون بدأوا يشعرون بذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام