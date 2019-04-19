ارتفاع وتيرة الاحتجاجات أمام مقر وزارة الدفاع السودانية والمعتصمون يطالبون بسلطة مدنية

انضمت حشود من الناس إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن شهود عيان بأن المتظاهرين رددوا هتافات “الحرية والثورة خيار الشعب… وسلطة مدنية… سلطة مدنية”.

وكان التجمع هو الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أسبوع، وتسلم المجلس العسكري الانتقالي للسلطة، حيث احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة الخرطوم بحلول المساء.

ودعا النشطاء الذي ينظمون الاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم منذ ما قبل عزل البشير إلى احتجاج حاشد يوم الخميس لتكثيف الضغط على المجلس.

يأتي ذلك بعد أن دعا تحالف المعارضة هذا الأسبوع الجيش إلى تشكيل مجلس حاكم بقيادة مدنية وتمثيل عسكري فضلا عن تشكيل حكومة مدنية.

المصدر: وكالة رويترز