المدعي العام العسكري في طرابلس يأمر بالقبض على حفتر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2019 - 23:41

المدعي العام العسكري في طرابلس يأمر بالقبض على حفتر

منذ 11 mins 18 April، 2019
خليفة حفتر
عربي وإقليمي - ليبيا

أصدر المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مساء يوم الخميس، أوامر بإلقاء القبض على المشير خليفة حفتر وعدد من أركان قواته، بسبب الحملة العسكرية التي يشنها على العاصمة طرابلس.

وجاءت أوامر المدعي العام بالقبض على حفتر، بناء على واقعتي قصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بواسطة الطيران الحربي، بالإضافة لقصف حي الانتصار في العاصمة، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين، بالإضافة للدمار الذي خلفه بالمنطقة بواسطة الصواريخ، بحسبما جاء في نص الأمر.

كما أصدر وزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، قرارا بوقف التعاون والاتفاقيات الأمنية المبرمة مع فرنسا، في جوانب التدريب والجوانب الأمنية. واتهمت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا فرنسا بدعم المشير خليفة حفتر.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة