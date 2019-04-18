إحكام السيطرة على موقع سعودي في نجران ودك تجمعات المرتزقة بعسير

سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية اليوم الخميس على أحد مواقع مرتزقة الجيش السعودي بعملية هجومية كبدوهم خلالها خسائر في صفوفهم بنجران، فيما دكت المدفعية تجمعات المرتزقة في جبهتين بعسير.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدات قتالية من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية سيطرت على أحد مواقع المرتزقة قبالة السديس بعملية هجومية، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. وأوضح المصدر ذاته أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وغربي مجازة بعسير.

ويتكبد مرتزقة الجيش السعودي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على طول جبهات الحدود نيابة عن جيش النظام السعودي.

المصدر: المسيرة نت