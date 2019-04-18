الشيخ قاسم: لبنان في مشكلة إقتصادية مالية وعلينا جميعا أن نسعى لمعالجتها

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “في لبنان توجد مشكلة إقتصادية مالية حقيقية بكل ما للكلمة من معنى وعلينا أن نسعى لمعالجتها”، وتابع “الجميع في البلد يتحمل المسؤولية كل من تصدى للشأن السياسي والإقتصادي يتحمل مسؤولية التفكير بالمعالجة”.

وأضاف الشيخ قاسم الخميس “يجب أن نتعاون معا لأن البلد لا ينجح إلا بالتضامن والتكاتف والوحدة الوطنية”، واوضح “نحن منفتحون على النقاشات مهما كانت بروح المسؤولية وبهدوء وعقلانية لنرى ما هو الأفضل حتى يقرر لهذا البلد”، وتابع “لا نريد إبداء آرائنا عبر الإعلام ولا نريد أن نسجل على الآخرين نجاحات تكتيكية في طريقة إخراج الموقف”.

واكد الشيخ قاسم “علينا أن نعمل من أجل إيصال بلدنا إلى بر الأمان ونعالج مشاكله الإقتصادية والمالية والإجتماعية”، وتابع “من هنا وحتى لا يتعب البعض نفسه كثيرا، لا تقولوا عنا ما لم نقل ولا تسألونا في الوقت الذي لا إجابة فيه فعندما نتخذ قراراتنا سنعلنها على الملأ كما نقولها في اللقاءات المغلقة، وإن شاء الله تكون قرارات عاقلة ومسؤولة”.

من جهة ثانية، قال الشيخ قاسم إن “البعض نسي أن إسرائيل هي مصدر الإرهاب والتخريب في المنطقة والعالم”، واضاف “لن تخيفنا تهديدات إسرائيل وأميركا لأنهم لا يستطيعون فرض إرادتهم علينا”، وتابع “نحن مقاومة تدافع وتحمي وتبني وتؤسس وسنستمر كذلك مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العقوبات”.

وشدد الشيخ قاسم على انه “لولا المقاومة لما تحررت الأرض من العدو الاسرائيلي وداعي”، واكد “لن نتخلى عن خيار النصر والتحرير والإستقلال وستبقى المقاومة كذلك بسواعد مجاهديها وستبقى بثلاثي الجيش والشعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام