مهرجان الضاحية الثقافي الثالث ينطلق اليوم ببرنامج متنوع

أيام الخميس، الجمعة، والسبت 18، 19، 20 نيسان 2019، الساعة 8:30 مساءً.

مجمع سيد الشهداء(عليه السلام)، الرويس، الضاحية الجنوبية لبيروت .

• يتخلل المهرجان توزيع هدايــا ( 50 ليرة ذهبيّــة) إضـــــافة إلى سوق الضّيـــافة الشّــعبي.

• تنظـم جمعيّــة كشّــــــافة الإمــــام المهـدي (عج) أنشـــــــــطة فنيّــة وألعــــابــــــــاً مجّـــــانيّـــــة للأطفـــــــال على هـــامش المهرجـــــــــــــان وذلك في مجمع سيد الشهداء (ع)، من 13 لغاية 18 نيسان من السّـاعة الثالثة لغاية الثامنة والنصف مســاءً.

◇ برنامج الليلة الأولى:

• تلاوة قرآنية للقارئ الدولي الأستاذ مصطفى شقير.

• كلمة ترحيب لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية.

• كلمة إفتتاح المهرجان لمعالي وزير السياحة الأستاذ أواديس كيدانيان.

• إحتفـــال شـــعري بمشـــاركة الشـــعراء السّادة: سمير صبيح (العراق)، النائب الدكتور ايهاب حمادة (لبنان)، عادل صابر (مصر)، محمد بنّوت (لبنان)، د. يسرى بيطار (لبنان)، وعلوي الغريفي (البحرين).

• يقدم البرنامج الأستاذ حسين عبد الساتر.

◇ برنامج الليلة الثانية:

• تلاوة قرآنية للقارئ الدولي الإيراني الدكتور محمد رضا صفري.

• فقرة فنية مع الفنان منير كسرواني.

• حفــل موسـيقي لأوركسـترا شمس الحريّة بقيادة المايسترو علي باجوق.

• يقدم البرنامج الأستاذ خضر ياسين.

◇ برنامج الليلة الثالثة:

• تلاوة قرآنية للقارئ الدولي الأستاذ حمزة منعم.

• تجمع ليلي احتفالي لمناسبة 15 شعبان.

• حفل إنشــادي للمنشــد علي العطـــار وفرقتــه.

• سوق الضيافة الشعبي.