مهرجان الضاحية الثقافي الثالث ينطلق اليوم ببرنامج متنوع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 16:59

مهرجان الضاحية الثقافي الثالث ينطلق اليوم ببرنامج متنوع

منذ 48 mins 18 April، 2019
مهرجان الضاحية الثقافي
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في أجواء ولادة الإمام المهدي (عجل الله فرجه)، يوم المستضعفين، يدعوكم اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية للمشاركة في:
[مهرجان الضاحية الثقافي الثالث]

أيام الخميس، الجمعة، والسبت 18، 19، 20 نيسان 2019، الساعة 8:30 مساءً.
مجمع سيد الشهداء(عليه السلام)، الرويس، الضاحية الجنوبية لبيروت .

• يتخلل المهرجان توزيع هدايــا ( 50 ليرة ذهبيّــة) إضـــــافة إلى سوق الضّيـــافة الشّــعبي.

• تنظـم جمعيّــة كشّــــــافة الإمــــام المهـدي (عج) أنشـــــــــطة فنيّــة وألعــــابــــــــاً مجّـــــانيّـــــة للأطفـــــــال على هـــامش المهرجـــــــــــــان وذلك في مجمع سيد الشهداء (ع)، من 13 لغاية 18 نيسان من السّـاعة الثالثة لغاية الثامنة والنصف مســاءً.

◇ برنامج الليلة الأولى:
• تلاوة قرآنية للقارئ الدولي الأستاذ مصطفى شقير.
• كلمة ترحيب لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية.
• كلمة إفتتاح المهرجان لمعالي وزير السياحة الأستاذ أواديس كيدانيان.
• إحتفـــال شـــعري بمشـــاركة الشـــعراء السّادة: سمير صبيح (العراق)، النائب الدكتور ايهاب حمادة (لبنان)، عادل صابر (مصر)، محمد بنّوت (لبنان)، د. يسرى بيطار (لبنان)، وعلوي الغريفي (البحرين).
• يقدم البرنامج الأستاذ حسين عبد الساتر.

◇ برنامج الليلة الثانية:
• تلاوة قرآنية للقارئ الدولي الإيراني الدكتور محمد رضا صفري.
• فقرة فنية مع الفنان منير كسرواني.
• حفــل موسـيقي لأوركسـترا شمس الحريّة بقيادة المايسترو علي باجوق.
• يقدم البرنامج الأستاذ خضر ياسين.

◇ برنامج الليلة الثالثة:
• تلاوة قرآنية للقارئ الدولي الأستاذ حمزة منعم.
• تجمع ليلي احتفالي لمناسبة 15 شعبان.
• حفل إنشــادي للمنشــد علي العطـــار وفرقتــه.
• سوق الضيافة الشعبي.

المصدر: موقع المنار

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