أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس، أن “موسكو ترحب بتصريحات القيادة السودانية الجديدة، عن عدم حدوث أي تغيير في طبيعة العلاقة مع روسيا، والمبنية على التعاون”. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي “نحن نرحب بتصريحات القيادات في السودان بأنه على الرغم مما حصل في السودان من تغير في السلطة نتيجة الاحتجاجات الشعبية، فإن طبيعة العلاقات الثنائية الروسية السودانية المبنية على أساس الصداقة التقليدية والتعاون متبادل المنفعة، ستبقى دون تغيير، والتي تقيمها الخرطوم على أنها استراتيجية”.

كما أوضحت أن “موسكو تواصل مراقبة الوضع في السودان عن كثب. ونأمل أن تحل الأزمة الحالية بالوسائل الديمقراطية السلمية، وبالطبع عبر حوار وطني واسع”. وأشارت زاخاروفا إلى أنه “في هذا الصدد، نلاحظ جهود المجلس العسكري الانتقالي لتسوية الوضع في البلاد”. هذا وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، لوكالة “سبوتنيك” في وقت سابق، بأنه أجرى محادثات في الخرطوم مع القيادة الجديدة للسودان، مشيراً إلى نية الاستمرار في تطوير علاقات الصداقة التقليدية واستمرار التعاون ودعم الحوار السياسي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية