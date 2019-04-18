اللواء عباس إبراهيم من قانا: الدولة لن تفرط بحبة تراب أو نقطة ماء من حقوقنا

أعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال رعايته افتتاح مركز أمن عام قانا، انه “وفاء لدماء الشهداء، الدولة لن تفرط بحبة تراب أو نقطة ماء من حقوقنا مهما كانت الظروف”.

وقال: “دمنا انتصر على السيف، وحمينا بدمنا سيادة لبنان وعزته”، مؤكدا “أن يد الغدر لن تنال من إصرارنا على العطاء والتضحية”، مشددا على اننا “في الدفاع والتضحية من أجل لبنان وأمان شعبه، وهذا واجبنا ولم نتأخر يوما في تحقيق ذلك فكان الأمن الاستباقي ومكافحة الارهاب والجريمة وملاحقة شبكات العدو الاسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية