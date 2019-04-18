عودة أكثر من 1.2 ألف لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة ومتابعة حركة اللاجئين السوريين، اليوم الخميس، بأن أكثر من 1.2 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز بهذا الشأن “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1214 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 362 لاجئاً (109 نساء و185 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 852 شخصاً (256 امرأة و435 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز بأن 62 نازحا عادوا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. ويذكر أنه وفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 3.6 هكتار، وذلك في محافظتي درعا ودمشق، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية