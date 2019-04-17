اليمن: فعالية نسوية في صنعاء بالذكرى الأولى لاستشهاد الصماد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2019 - 23:53

اليمن: فعالية نسوية في صنعاء بالذكرى الأولى لاستشهاد الصماد

منذ 28 mins 17 April، 2019
ندوة يمنية
اليمن - عربي وإقليمي

نظم المكتب السياسي لأنصار الله والهيئة النسائية بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء الاربعاء فعالية في الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس صالح الصماد.

وفي الفعالية استعرضت مسؤولة المرأة بالمكتب السياسي الدكتورة حليمة جحاف مناقب الشهيد وسيرته خلال فترة تولية لرئاسة المجلس السياسي الأعلى والصعوبات التي واجهته.

وأكدت المشاركات في الفعالية ان “مشروع الصماد الذي أطلقه لبناء الدولة يد تحمي .. يد تبني يمضي عليه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والقيادة السياسية والحكومة”، ولفتت إلى أن “الرئيس الصماد كان يتنقل من جبهة إلى أخرى ومن جبل إلى آخر باذلا نفسه في الدفاع عن الوطن”.

المصدر: موقع انصار الله

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