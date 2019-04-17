العاروري: على جامعات فلسطين حماية العملية الديمقراطية للطلبة

هنأ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري “الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت لحصولها على ثقة الطلبة الذين منحوها 23 مقعدًا في انتخابات المجلس”.

كما هنأ العاروري الاربعاء “عموم الطلبة وإدارة جامعة بيرزيت على هذا العرس الديمقراطي”، ودعا “جامعات فلسطين كافة إلى حماية العملية الديمقراطية للطلبة داخل الجامعات”.

وقال العاروري “لقد أثبتت نتائج جامعة بيرزيت أن الالتفاف الجماهيري حول خيار الكتلة الإسلامية باق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها من حصار وملاحقة وتضييق”.

ودعا العاروري “أبناء الكتلة الإسلامية إلى مواصلة العطاء والتضحية”، ولفت الى ان “ما تقدموه من خدمة للطلبة ولشعبنا سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب”، وتابع “لن يضيع الله لكم جهدا طالما بقيت بوصلتكم نحو القدس والأسرى وفلسطين”.

المصدر: فلسطين اليوم