قيادي في حماس: إذا توحدت الفصائل الفلسطينية تحت راية المقاومة سننتصر

قال القيادي في حركة “حماس” فتحي حماد “نبارك لإخواننا الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي هذا النصر المبين الذي انتصروا فيه بعد 20 عاماً من المواجهة لتثبيت حقهم في الاتصال بأهلهم بعد حرمانهم من الزيارات”، وتابع “لا بد من التأكيد على أمر مهم جدا بأنه إذا توحدت الفصائل تحت راية الجهاد والمقاومة وتحت راية الثوابت ننتصر بفضل الله تعالى”.

وأضاف حماد الاربعاء “لقد انتصرت الفصائل ومن خلفها شعبنا في كل الثوابت ثابت الأقصى فانتصرنا في مواجهة البوابات الالكترونية وانتصرنا في حق العودة بمسيرات العودة”، وتابع “في هذا اليوم ننتصر في ثابت الأسرى وفي حقهم وفي الوقوف الى جانبهم”، ولفت الى ان “الوحدة والثوابت تحتاج إلى غرفة مشتركة والغرفة المشتركة على قاعدة المقاومة تحتاج إلى جيش الوحدة والثوابت”.

ودعا حماد إلى “تشكيل جيش الوحدة والثوابت، بحيث يتشكل هذا الجيش من كافة الفصائل المجاهدة حتى يعلم العدو الصهيوني”، واضاف “اننا ثابتون ماضون في طريقنا”.

المصدر: فلسطين اليوم