بيسكوف: لا تفاصيل حتى الآن بشأن لقاء محتمل بين بوتين وكيم جونغ أون 

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء، أنه “حتى الآن لا توجد أية تفاصيل عن لقاء محتمل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون”. وقال بيسكوف للصحفيين “لا أستطيع أن أعطي رداً تفصيلياً فيما يتعلق بما قلته لكم من قبل، حتى الآن لا توجد أية تفاصيل”.

هذا وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” الإثنين الماضي، نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشرق الأقصى الروسي للمشاركة في فعاليات محلية يوم 24 نيسان/أبريل، وقد يتم عقد لقاء هناك بين الرئيسين الروسي والكوري الشمالي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية