النفط يتجاوز 71 دولارا مع عودة التركيز إلى تهديدات الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 71 دولارا للبرميل الثلاثاء، بدعم من هبوط صادرات فنزويلا وإيران، وقتال في ليبيا، وهو ما أثار مخاوف بشأن تزايد التهديدات للإمدادات، وهو ما طغى على تأثير توقعات بارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا إلى 71.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1224 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا إلى 63.70 دولار للبرميل.

وزادت الضغوط النزولية أيضا على السوق بفعل توقعات بزيادة المخزونات الأميركية، والقلق بشأن مدى استعداد روسيا للتمسك بخفض للإنتاج تقوده منظمة أوبك.

ويتوقع المحللون في المتوسط أن تكون مخزونات الخام الأميركية قد ارتفعت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما ستكون الزيادة الرابعة على التوالي.

ويصدر أول تقارير المخزونات للأسبوع الحالي في الساعة 2030 بتوقيت غرينتش من معهد البترول الأميركي. وفي حين دفعت تخفيضات المعروض بقيادة أوبك برنت للارتفاع أكثرمن 30 بالمئة هذا العام، فإن المكاسب لم تتجاوز ذلك بفعل المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يُضعف الطلب على الوقود.

المصدر: رويترز