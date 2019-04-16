علماء صور: لضبط الهدر وايقاف الفساد وفرض قوانيين مالية عادلة

رأى رئيس” لقاء علماء صور” ومنطقتها الشيخ علي ياسين في تصريح له اليوم ان “الاصلاح المالي لا يكون على حساب اصحاب الدخل المحدود، بل يقوم على ضبط الهدر وايقاف الفساد وفرض قوانيين مالية عادلة من شأنها ان تنهض بالبلد، وتضعه على سكة النهوض، وتشكل عاملا مساعدا للاستثمارات الداخلية وعامل جذب للاستثمارات الخارجية”.

وتساءل الشيخ ياسين “كيف يجمع بعض المسؤولين كلامهم عن تخفيض رواتب الموظفين وبين اعفاء مؤسسات كبرى من رسوم متوجبة عليها للدولة بمليارات الليرات؟

وختم داعيا الى “تكريس القاعدة الثلاثية التي وضعت حدا للاعتداءات والمجازر الصهيونية كما قانا والمنصوري والعديد غيرها، لان العدو الذي لا يحترم المواثيق الدولية لا يفهم الا لغة القوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام