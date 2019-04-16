منظمة الصحة العالمية: مقتل 174 شخصاً وإصابة 756 آخرين منذ اندلاع المعارك في طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء عن ارتفاع أعداد ضحايا المعارك المتواصلة بالعاصمة الليبية طرابلس وتخومها منذ أكثر من عشرة أيام إلى 174 قتيلا و756 مصابا. وجاء في بيان صادر عن مكتب المنظمة بليبيا، “ارتفع عدد القتلى في طرابلس إلى 174 قتيلاً و 756 جريحا. وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا جراحيا إضافيا لدعم المستشفيات التي تتلقى الإصابات”.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الهيثم أعلن أمس الاثنين، أن عدد الضحايا منذ بدء المعارك في طرابلس بلغ 76 قتيلا ونحو 475 مصابا، مضيفاً بأن هناك نسبة كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين. هذا وقد دخلت الاشتباكات في العاصمة طرابلس أسبوعها الثاني، منذ أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم على العاصمة والمنطقة الغربية لما وصفه بتحرير العاصمة من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية