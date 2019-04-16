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April 16 2019 - 11:34

نيزك يكشف عن “حياة نشطة” في المريخ

منذ 39 mins 16 April، 2019
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

كشف تحليل فريق من العلماء لنيزك من المريخ، عن أدلة قد تثبت وجود حياة يوما ما على الكوكب الأحمر.
ووفقا لما نشرته تقارير، تم العثور على جزء من النيزك في قارة “انتاركتيكا” خلال سبعينيات القرن الماضي.
وأشار العلماء إلى أنهم عثروا على آثار لمادة عضوية قد تكون دليلا على وجود حياة في وقت سابق على سطح المريخ.
وأوضح العلماء أن خصائص البكتريا المكتشفة، شبيهة بشكل البكتيريا المؤكسدة للحديد على الأرض، وهي مادة عضوية تشبه الشعيرات بأشكال خيطية يمكنها هضم الحديد.
ويزعم العلماء أن هذه البكتريا، هي علامة على أن الحياة كانت موجودة سابقا على الكوكب الأحمر.
وقال جيمس ويليام شوبف، عالم الأحافير البارز وخبير أشكال الحياة المبكرة، إن هذه النتائج لا تعد دليلا قاطعا على وجود حياة في المريخ.

المصدر: سبوتنيك

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