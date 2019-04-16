مصر تعبر عن حزنها لما لحق بكاتدرائية نوتردام في باريس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2019 - 04:48

مصر تعبر عن حزنها لما لحق بكاتدرائية نوتردام في باريس

منذ 2 ساعة 15 April، 2019
5cb4dc5c95a59784648b4607
عربي وإقليمي - مصر

أعربت الخارجية المصرية عن حزنها لما لحق بكاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس، بسبب حريق كبير شب فيها والتهم برجها العريق.

وجاء في بيان للخارجية المصرية، الاثنين، أن مصر أكدت أنها “تتابع ببالغ الأسى والألم آثار الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام، خاصة لما يمثله هذا الصرح العريق من قيمة حضارية وتاريخية لفرنسا وكجزء من التراث العالمي”.

والتهمت النيران مساء الاثنين أحد أشهر المعالم التاريخية للعاصمة الفرنسية كاتدرائية نوتردام المدرجة على قائمة التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحريق لم يسفر عن سقوط إصابات أو ضحايا، لكنه ألحق أضرارا كبيرة بالمبنى التاريخي الذي يعود بناؤه إلى القرن الـ 12.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة