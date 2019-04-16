ميركل: كاتدرائية نوتردام تشكل رمزا لفرنسا وجزءا من ثقافتنا الأوروبية

أكد المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أن “كاتدرائية نوتردام تشكل رمزا ل​فرنسا​ وجزءا من ثقافتنا الأوروبية”.

وكانت ​وزارة الخارجية الألمانية​ قد أكدت، في بيان، أن “حريق كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية ​باريس​ أصابنا في الصميم”.

وكان المتحدث باسم إدارة إطفاء ​الحرائق​ الفرنسية قد أعلن أن “حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس وعملية كبرى لإطفاء الحريق جارية”، مؤكداً “إخلاء المنطقة من السكان والسياح”. فيما أشارت ​الشرطة الفرنسية​ إلى عدم وجود ​وفيات​ جراء الحادثة.

كما أعلن رئيس ​بلدية باريس​ أن “الحريق الذي شبّ في كاتدرائية نوتردام رهيب”.

ويعود تاريخ تأسيس الكاتدرائية إلى العصور الوسطى، فيما تستقطب نحو 13 مليون زائر. وتقع الكاتدرائية على ضفاف ​نهر السين​ حيث يبلغ طولها 128 متراً فيما يبلغ عرضها 48 متراً، وتتألف من برجين وفيها 10 أجراس.

المصدر: وكالات