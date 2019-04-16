ميركل: كاتدرائية نوتردام تشكل رمزا لفرنسا وجزءا من ثقافتنا الأوروبية

أكد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن “كاتدرائية نوتردام تشكل رمزا لفرنسا وجزءا من ثقافتنا الأوروبية”.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أكدت، في بيان، أن “حريق كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس أصابنا في الصميم”.
وكان المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق الفرنسية قد أعلن أن “حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس وعملية كبرى لإطفاء الحريق جارية”، مؤكداً “إخلاء المنطقة من السكان والسياح”. فيما أشارت الشرطة الفرنسية إلى عدم وجود وفيات جراء الحادثة.
كما أعلن رئيس بلدية باريس أن “الحريق الذي شبّ في كاتدرائية نوتردام رهيب”.
ويعود تاريخ تأسيس الكاتدرائية إلى العصور الوسطى، فيما تستقطب نحو 13 مليون زائر. وتقع الكاتدرائية على ضفاف نهر السين حيث يبلغ طولها 128 متراً فيما يبلغ عرضها 48 متراً، وتتألف من برجين وفيها 10 أجراس.
المصدر: وكالات