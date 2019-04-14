تواصل الانتخابات الفرعية في طرابلس وسط اقبال ضعيف

تتواصل في مدينة طرابلس شمال لبنان الانتخابات الفرعية لإعادة انتخاب نائبٍ عن أحد مقاعد المدينة بعدما أَبطَلَ المجلس الدستوري نيابةَ ديما جمالي التي تمثل تيار المستقبل . ويشارك في هذه الانتخابات ثمانية مرشحين في ظل حركة اقبال ضعيفة للمقترعين لم تتجاوز الخمسة بالمئة حتى الساعة.

واعتبرت وزيرة الداخلية ريا الحسن ان نسبة الاقتراع المتدنية في الانتخابات الفرعية في طرابلس لا تعني فشلها.

وخلال تفقدها غرفة العمليات في وزارة الداخلية للوقوف على سير العملية الانتخابية في طرابلس، تبعها جولة على عدد من مراكز الاقتراع، اكدت الحسن ان لا شوائب في الانتخابات وأشارت ان النتائج ستعلن ليلاً.

المصدر: قناة المنار