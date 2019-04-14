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April 14 2019 - 17:12

تواصل الانتخابات الفرعية في طرابلس وسط اقبال ضعيف

منذ 5 mins 14 April، 2019
انتخابات فرعية في طرابلس
لبنان

تتواصل في مدينة طرابلس شمال لبنان  الانتخابات الفرعية لإعادة انتخاب نائبٍ عن أحد مقاعد المدينة بعدما أَبطَلَ المجلس الدستوري نيابةَ ديما جمالي التي تمثل تيار المستقبل . ويشارك في هذه الانتخابات ثمانية مرشحين في ظل حركة اقبال ضعيفة للمقترعين لم تتجاوز الخمسة بالمئة حتى الساعة.

واعتبرت وزيرة الداخلية ريا الحسن ان نسبة الاقتراع المتدنية في الانتخابات الفرعية في طرابلس لا تعني فشلها.
وخلال تفقدها غرفة العمليات في وزارة الداخلية للوقوف على سير العملية الانتخابية في طرابلس، تبعها جولة على عدد من مراكز الاقتراع، اكدت الحسن ان لا شوائب في الانتخابات وأشارت ان النتائج ستعلن ليلاً.

المصدر: قناة المنار

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