باسيل تفقد موقع مشروع جر مياه الاولي الى بيروت في الدامور

جال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قضاء صيدا الزهراني، يرافقه الوزير السابق يعقوب الصراف. وكانت المحطة الاولى في موقع مشروع جر مياه الاولي الى بيروت الكبرى في الدامور، حيث تم تقديم عرض عن مجريات العمل في مشروع سد بسري، بحضور رئيس دائرة المياه والصرف الصحي في مجلس الإنماء والإعمار ومدير مشروع سد بسري ايلي موصللي، الخبير في الجيوفيزيا والجيولوجيا الذي عمل على المشروع الدكتور عطاالياس وممثل وزيرة الطاقة الدكتور خالد نخلة وحشد من الاختصاصيين والمهتمين بالمشروع.

وشرح موصللي عن مشروع سد بسري الذي يؤمن زيادة التغذية بالمياه لمنطقة بيروت الكبرى التي تتضمن حوالى 109 مليون نسمة من سكان البلدات الساحلية والشوف وعاليه بعبدا والمتن بالإضافة الى بيروت بمعدل 500 ألف متر مكعب يوميا من المياه، التي سوف يتم تنقيتها في محطة الوردانية، وجرها عبر الأنفاق وقساطل الجر الى منطقة الحدث لتغذية هذه المناطق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام