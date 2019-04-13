إیران تصدر منتجات بتروكيماوية بـ 10.6 مليار دولار

اكد المدير التنفيذي لشركة “نوري” للبتروكيماويات، تصدر ايران 20 مليون طن من هذه المنتجات بقيمة 10 مليارات و645 مليون دولار لمختلف الدول، في السنة الايرانية المنتهية 20 مارس/آذار 2019.

واوضح تقي صانعي خلال اجتماع اُقيم لمناقشة المشاكل التي تواجهها وحدات انتاج البتروكيماويات في ايران بان الوحدات الناشطة المنتجة للبتروكيماويات منتشرة في البلاد، 20 منها في مدينة ماهشهر (جنوب غرب) و16 منها في عسلوية (جنوب) والوحدات الاخرى مستقرة في مناطق اخرى من البلاد، تنتج جميعها سنوياً 50 مليون طن.

وبيّن أنّ هناك 60 وحدة انتاج بتروكيماويات قيد الإنشاء ستزيد عند تشغيلها، الطاقة الانتاجية للبلاد الى 120 مليون طن سنوياً.

واعتبر صانعي صناعة البتروكيماويات، سبيلاً استراتيجياً اقتصادياً بفضل ما تنعم به ايران من مواد اولية كالنفط والغاز و التى تضفي الى المنتجات قيمة مضافة، فضلاً عن إعتقاده بأنّ توسيع وحدات انتاج البتروكيماويات من شأنها توفير فرص العمل وتعزيز اقتصاد البلاد.

وتعتبر منطقة بارس الخاصة الاقتصادية الطاقوية بفضل تمتعها بوجود 16 وحدة انتاج بتروكيماويات من كبرى الوحدات الإنتاجية في العالم لانتاجها مواد كمادة الأوليفين والآمونيا والميثانول.

المصدر: وكالة انباء فارس