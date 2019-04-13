كيم جونغ أون مستعد لعقد قمة ثالثة مع ترامب

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن “الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستعد لعقد لقاء ثالث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب شرط أن تأتي واشنطن إلى طاولة المفاوضات بالموقف السليم”.

وقال كيم في حديث له إنه “سينتظر حتى نهاية السنة لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعا بشأن اجتماع جديد”، وأشار الى أن “علاقته الشخصية مع الرئيس الأميركي قوية ويمكنهما تبادل الرسائل عندما يرغبان”.

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن كيم جونغ أون قوله أمام المجلس الأعلى للشعب(برلمان كوريا الشمالية) الجمعة “نحن مستعدون لمحاولة جديدة إذا اقترحت الولايات المتحدة عقد قمة ثالثة بالموقف السليم ووفق شروط مقبولة من الطرفين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية