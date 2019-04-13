أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 13-4-2019

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 13-4-2019.

النهار:

حصل اجتماع بين قطبين سياسي وحزبي اتفقا خلاله على المضي في مشروع مكافحة الفساد ومتابعته الى النهاية ورفع الغطاء عن كل متورط من مناصريهما.

يتردّد أن احد المصارف أقام ما يشبه الصندوق الأسود يوزع من خيراته على سياسيين وأحزاب.

يتوقع مصدر وزاري أن تقدم الحكومة على تعيينات واسعة في المرحلة المقبلة في كل القطاعات الادارية والأمنية والقضائية.

اللواء:

تهتم قيادات لبنانية رفيعة في بيروت، بالمجريات التي ترافق الانتخابات الفرعية في طرابلس.

بقيت خطوط التواصل مفتوحة بين الوفود اللبنانية في واشنطن، ومرجعياتها في بيروت، لمتابعة مجريات النقاشات الدائرة هناك.

يتصرف مسؤول كبير غير مدني، ببرودة أعصاب، إزاء حملة تستهدفه وكأن شيئاً لم يكن.

البناء:

تساءلت مصادر أمنية عربية عن درجة دقة الحسابات التي أقامها المجلس العسكري السوداني والقيادة العسكرية الجزائرية ومثلهما الجيش الليبي في قرارات كبيرة بحجم إعلان حرب بدأت تظهر نقاط الضعف ودرجات المخاطر فيها، وقالت إنّ الأرجح وجود معلومات مضللة وضعتها مصادر أمنية دولية بتصرف القيادات المعنية بهذه القرارات وترتب عليها التورّط بمواقف وخطوات يصعب التراجع عنها ووضعتها في منتصف طريق صاعد حيث التراجع كارثة والتقدّم إجباري لكن بلا أفق واضح.

الجمهورية:

قال موظف كبير سابق في وزارة حسّاسة إن البحث عن حرمان اللبنانيين من بعض الامتيازات في قطاع حيوي لا يساوي مصروف ما هو موضوع بتصرُّف مكتب الوزير من القطاع نفسه.

جرى إتصال مطوّل بين أحد الوزراء وسفير دولة أوروبية إعترض فيه الأخير على نَسب مواقف لدولته حول استحقاق لبناني لا علاقة لها به.

لوحظ في الآونة الأخيرة حصول لقاءات عديدة بين مسؤول كبير وحزب بارز تجمعهما خصومة شديدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام