بومبيو يطوف في أمريكا اللاتينية لحشد تأييدها ضد فنزويلا والصين

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة جولة تستغرق ثلاثة أيام في بلدان أمريكا اللاتينية، سيبحث خلالها جملة من القضايا تتصدرها الأزمة الفنزويلية والتحدي الصيني.

وفي تعليقه على جولة بومبيو التي تشمل تشيلي وباراغواي وبيرو، قال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنها “فرصة لإظهار التحول الذي تشهده معظم دول أمريكا الجنوبية حيث تقف الديمقراطيات التي تفكر بنفس الطريقة لمواجهة التحديات الإقليمية في صف واحد”.

ومن المتوقع أن تهيمن على الجولة الأزمة السياسية في فنزويلا التي تضغط الولايات المتحدة على رئيسها نيكولاس مادورو للتنحي وتحث المزيد من البلدان على الانضمام لائتلاف يدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، فيما اعترفت معظم الدول الغربية بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في حين تؤكد روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى شرعية مادورو.

وسيغادر بومبيو الأحد إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية التي تستقبل النازحين من فنزويلا .

ومن المتوقع أن يركز بومبيو خلال مباحثاته على مكاسب التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة، التي يواجه نفوذها الإقليمي تحديات متزايدة في المنطقة بسبب الصين.

وتعتبر بكين أكبر شريك تجاري لدول كثيرة في المنطقة بينها البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، فيما يتنامى طلب الصين على المواد الخام في ظل نمو الاقتصاد الصيني السريع خلال العقدين الماضيين.

المصدر: وكالة رويترز