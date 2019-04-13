المتحدث باسم الخارجية الايرانية يغادر منصبه ويودع وسائل الاعلام

ودع المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اليوم الجمعة وسائل الاعلام الايرانية في ختام مهمته.

وكان قاسمي قد تولی منصبه متحدثا باسم الخارجية الايرانية ورئيسا لمركز الدبلوماسية العامة والاعلامية في الخارجية قبل اقل من 3 اعوام بقرار اصدره وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ليحل بدلا عن المتحدث السابق حسين جابري انصاري.

وتم اخيرا تعيين قاسمي سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية في باريس ومن المقرر ان يزاول مهام منصبه الجديد من الان فصاعدا.

وكان قاسمي قد تولی فيما سبق منصب السفير الايراني في ايرلندا وايطاليا واسبانيا ورئيس الدائرة السياسية الثانية ورئيس الدائرة الاولی للدول ذات المصالح المشتركة ومدير عام شؤون غرب اوروبا في وزارة الخارجية ومساعد شؤون الدراسات الدولية في مركز الابحاث الاستراتيجية.

المصدر: وكالات