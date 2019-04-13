طهران تدين الهجوم الإرهابي على سوق للخضار بمدينة كويتا الباكستانية

أدانت طهران الجمعة الهجوم الإرهابي على سوق للخضار بمدينة كويتا الباكستانية وأبدت مواساتها للحكومة والشعب الباكستاني خاصة ذوي الضحايا.

وافادت الدائرة الاعلامیة العامة فی وزارة الخارجیة بهرام قاسمی ان امن واستقرار الجیران خاصة باكستان یحظیان باهمیة بالغة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ونامل بان تتمكن الحكومة والشعب الباكستاني، في ظل الوحدة والیقظة، من احباط مؤامرة معارضي واعداء المنطقة.

ولقي ستة عشر شخصا على الأقل مصرعهم وجرح ثلاثون اخرون جراء تفجير استهدف سوقا للخضار في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان وقالت الشرطة إن معظم الضحايا ينتمون الى أقلية الهزارا الشيعية، وقد ندد الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان بالاعتداء.

المصدر: وكالات