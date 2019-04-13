الإعلان عن مداخيل بوتين ومدفيديف وأعضاء الحكومة الروسية

نشر موقعا الكرملين والحكومة الروسية تفاصيل مداخيل الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف وأعضاء الحكومة، لعام 2018 المنصرم.

وكشفت القائمة أن دخل الرئيس الروسي عام 2018، تراجع عن العام السابق بـ 10 ملايين روبل، ليسجل 8.6 مليون روبل مقابل 18.7 مليون روبل عام 2017.

ووفقا للإعلان، فإن الأموال غير المنقولة التي يملكها بوتين، بقيت على حالها كما أعلن في بيانات السنوات السابقة، وهي على النحو التالي: شقة مساحتها 77 مترا مربعا مع مرآب للسيارات وشقة أخرى تحت تصرفه مساحتها 153 مترا مربعا، وسيارة “فولغا” وأخرى “نيفا”.

وكشف بيان الدخل الخاص برئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، لعام 2018، حصوله على دخل قيمته 9.9 ملايين روبل (8.6 مليون روبل في عام 2017)، وامتلاكه شقة مساحتها 367.8 متر مربع وسيارتين ماركة “فولغا”، كما أنه يستأجر قطعة أرض مساحتها 4.7 ألف متر مربع.

وحصل يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء والمفوض الرئاسي في منطقة الشرق الأقصى الفدرالية على أعلى دخل من بين أعضاء الحكومة الروسية في 2018 بلغ 538.4 مليون روبل، تلاه في المرتبة الثانية وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف بدخل بلغت قيمته 443 مليون روبل، ثم وزير الزراعة دميتري باتروشيف بدخل بلغت قيمته 183.8 مليون روبل.

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المصدر: وكالات