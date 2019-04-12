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April 12 2019 - 22:34

لا بيان لمجلس الامن الدولي بعد اجتماع حول السودان

منذ 15 mins 12 April، 2019
مجلس الامن
الامم المتحدة

قال دبلوماسيون إن مجلس الامن الدولي عقد الجمعة اجتماعا طارئا حول السودان انتهى بعد ساعة من المحادثات المغلقة دون صدور بيان.

وقال سفير الكويت منصور العتيبي “هذه مسألة داخلية” في السودان. وذلك “لتبرير” عدم اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء.

وقد صرح سفير السودان لدى الامم المتحدة ياسر عبد السلام أمام مجلس الأمن أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان “لن يحكم. بل سيكون ببساطة الضامن لحكومة مدنية سيتم تشكيلها بالتعاون مع القوى السياسية والاطراف المعنيين”.

وأضاف “لن يتم استبعاد أي حزب من العملية السياسية . بما في ذلك الجماعات المسلحة (…)يمكن إلغاء تعليق الدستور في أي وقت. كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية حسب التطورات على الارض واتفاق الاطراف المعنيين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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