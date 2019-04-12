شهيد وعدد من الجرحى باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرات العودة بقطاع غزة

استشهد الفتى الفلسطيني ميسرة موسى علي أبو شلوف(15 عاما) برصاص العدو الاسرائيلي شرق جباليا، كما اصيب عدد من الفلسطينيين بجروح خلال اعتداء العدو على مسيرات العودة الكبرى التي نظمت تحت عنوان “جمعة معا لمواطهة التطبيع) على حدود قطاع غزة مع باقي الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الآلاف من المواطنين شاركوا على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة”، وتابعت “أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي بينهم صحفي”.

يشار إلى أن 271 مواطنا فلسطينيا استشهدوا وأصيب 16656 آخرين منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 آذار/مارس من العام الماضي، للتأكيد على حق العودة، والمطالبة بإنهاء الحصار عن قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم