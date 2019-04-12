معركة “الكرامة 2” تدخل يومها الخامس

يدخلُ مئاتُ الأسرى فيِ سجونِ الاحتلالِ الإسرائيلي يومَهم الخامسَ في “معركة الكرامة2″، التي شرَعت بها الهيئاتُ القياديةُ للأسرى مساءَ الاثنينِ الماضي، بعدَ رفضِ إدارةِ السجونِ الاستجابةَ لمطالبهم.

وقد نَقلت الاربعاءَ إدارةُ مصلحةِ السجونِ الإسرائيليةِ أسيرينِ من حركةِ الجهاد الإسلامي من معتقلِ ريمون إلى مستشفى سوروكا بعد تردي وضعهما الصحي.

وانضم للاضراب قرابةُ اربعِمئةِ أسيرٍ في عدةِ سجونٍ للاحتلال، هذا ودعت لجنةُ اهالي الاسرى وشبكةُ انين القيد للمشاركةِ في المسيرةِ الجماهيريةِ الغاضبةِ نصرةً للاسرى المضربين عن الطعام وذلك بعدَ صلاةِ الجمعةِ في مسجدِ وصايا الرسول (ص) بمدينة الخليل.

المصدر: مواقع فلسطينية