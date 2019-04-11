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April 11 2019 - 20:46

دعوة من الولايات المتحدة ودول أوروبية لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان

منذ 1 ساعة 11 April، 2019
مجلس الامن الدولي
الامم المتحدة

دعت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية لعقد جلسة مشاورات لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر دبلوماسية أن الجلسة من المتوقع أن تعقد غدا الجمعة، والدول الأوروبية التي دعت إليها هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يدير شؤون البلاد خلال عامين.
وعزل الرئيس السوداني بعد أشهر من الاحتجاجات على سوء الظروف المعيشية وغلاء الأسعار، والتي عمت أنحاء السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي. وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين عن سقوط عشرات القتلى.

المصدر: وكالات

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