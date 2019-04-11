الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: الموازنة ستعرض على الحكومة في وقت قريب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2019 - 20:47

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: الموازنة ستعرض على الحكومة في وقت قريب

منذ 1 ساعة 11 April، 2019
وزير الاتصالات جمال الجراح
لبنان

أكد وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية جمال الجراح خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “الموازنة ستعرض على الحكومة في وقت قريب وسنصل الى انتظام الوضع المالي في لبنان”.

ولفت الجراح الى أن “الموازنة وصلت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل الحريري ووزير المالية علي حسن خليل حتى يتم مناقشتها في الحكومة قريبا”، وأعلن أنه “تم إرجاء البند المتعلق بطلب وزارة الاتصالات الغاء الـ 60 دقيقة المجانية لمزيد من الدرس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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